VWS lanceert campagne om jongeren te laten praten over mentale gezondheid

Middels een online campagne en de slogan Hey, het is oké moedigt het ministerie van VWS jongeren aan om te praten over hun mentale gezondheid.

De campagne is gericht op jongeren van 16 tot en met 25 jaar, omdat 62,5 procent van de mentale aandoeningen voor het vijfentwintigste levensjaar begint. Daarnaast voelt ruim een kwart de jongeren zich sterk eenzaam. Naast eenzaamheid is ook prestatiedruk een belangrijk thema in de campagne, die is gelanceerd in de Week van de Mentale Gezondheid.

Van Ooijen: bewegen helpt

“We vinden het belangrijk dat jongeren lekker in hun vel zitten”, zegt demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen. “Door vroegtijdig te praten over beginnende mentale klachten met iemand die je vertrouwt, kan je voorkomen dat klachten erger worden. Dat gaat soms makkelijker als je in beweging bent, dat ervaar ik zelf ook. Daarom biedt de campagne een aantal handvatten om dit gesprek op deze manier op gang te brengen.”

De landelijke campagne Hey, het is oké is onderdeel van de aanpak ‘Mentale gezondheid: van ons allemaal’ en het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’. Op plekken waar jongeren vaak komen, zoals op scholen, uitgaansgelegenheden, sportclubs en in diverse horeca zijn de campagne middelen te zien. Daarnaast is de campagne te zien en te horen via YouTube, Instagram, Snapchat en verschillende podcastkanalen.