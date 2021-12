VWS naar rechter om heimelijke commissie bij inkoop mondkapjes

Het ministerie van Volksgezondheid stapt naar de rechter om geld terug te halen dat de staat te veel zou hebben betaald voor een grote aankoop van beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers. Gebleken is dat de Britse groothandel Bunzl in het geheim commissies had bedongen ter waarde van 2 miljoen euro. Dat is belastinggeld en omdat gesprekken met het bedrijf “niet het gewenste resultaat” hebben opgeleverd, wil het ministerie het geld nu terugvorderen via de rechter, schrijft demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de Tweede Kamer.