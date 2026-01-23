VWS op hand van Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

De nieuwe visie van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) focust zich op samenwerken, tussen ziekenhuizen onderling en met andere zorginstellingen. De NVZ formuleerde vijf thema’s voor zichzelf: een slim georganiseerd regionaal zorgaanbod, passende en transparante zorg, een toekomstbestendig zorgstelsel, digitalisering en AI en een arbeidsmarkt van de toekomst.

Naadloos

“De vijf speerpunten van de NVZ sluiten naadloos aan op de stappen die we gezamenlijk via het AZWA en IZA hebben gezet”, zegt minister Bruijn in reactie op de visie. “In het bijzonder waardeer ik de aandacht van de NVZ voor het regionaal zorgaanbod en de oproep aan ziekenhuizen om samen met partners te komen tot heldere portfoliokeuzes. Die keuzes zijn niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk om zorg toegankelijk en van goede kwaliteit te houden, nu en richting 2030. Het uitgangspunt dat zorg dichtbij wordt georganiseerd waar dat kan, en verder weg als dat moet, blijft daarbij onverminderd relevant.”

Zbc’s

Bruijn heeft speciale aandacht voor de zorgen die de NVZ heeft over de zelfstandig behandelcentra (zbc’s). In december verstuurde de NVZ daar een brandbrief over naar de minister. Ze stellen dat de ziekenhuizen door de zbc’s uitgehold worden.

In de visie schrijft de ziekenhuisclub dat ze een “eerlijk speelveld” willen. Bruijn zegt: “Een eerlijk speelveld is daarvoor een voorwaarde en de door de NVZ geuite zorgen neem ik serieus. Bepaalde risico’s in de ontwikkeling van het medisch-specialistische zorglandschap zijn ook bij mijn ministerie bekend. Om deze reden werk ik zowel aan het realiseren van een eerlijk speelveld voor ziekenhuizen en zbc’s, inclusief niet-gecontracteerde aanbieders, als aan het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz).”