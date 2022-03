Kuipers overweegt inzet Calamiteitenhospitaal voor Oekraïense patiënten

Minister Kuipers van VWS overweegt Oekraïnse vluchtelingen die medische zorg nodig hebben op te vangen in het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Dit is een samenwerking van UMC Utrecht, VWS en het ministerie van Defensie.

Volgens een woordvoerder van VWS gaat het om vluchtelingen die “langdurige medische zorg” nodig hebben. Ze verblijven in opvangkampen in onder meer Polen, Roemenië en Hongarije. Er zijn ongeveer drie miljoen vluchtelingen, waarvan een groot deel waarschijnlijk via een EU-verdeelsleutel worden verdeeld in Europa.

Triage

“In het Calamiteitenhospitaal vindt in dit scenario de triage plaats. Van daaruit worden Oekraïense patiënten over de ziekenhuizen in Nederland verdeeld”, aldus een woordvoerder van het LCPS. De ROAZ’en geven aan welke bedden en specialistische zorg ze beschikbaar hebben voor verdere behandeling van deze patiënten. VWS houdt rekening met de huidige druk op de zorg, die is ontstaan door de covid-pandemie.

Capaciteit

Het Calamiteitenhospitaal heeft 3 OK’s, 12 IC-bedden, 50 medium care bedden en ruim 100 klinische bedden. Verder is er een triage- en behandelruimte met 10 bedden. Het ziekenhuis is voor opvang van militaire slachtoffers, maar kan ook worden ingezet bij civiele rampen, zoals een vliegtuigongeluk of terreuraanslag.

Bij rampen wordt een deel van het personeel van UMC Utrecht opgeroepen. De leiding van het Calamiteitenhospitaal bestaat uit bestuursvoorzitter Margriet Schneider van het UMC Utrecht en de commandant van het Centraal Militair Hospitaal.

30 patiënten per dag

VWS-minister Kuipers neemt uiterlijk volgende week week een besluit of hij het Calamiteitenhospitaal inschakelt. Het LCPS heeft de afgelopen twee weken in opdracht van het ministerie de mogelijkheden onderzocht. Een woordvoerder van het Calamiteitenhospitaal vertelt dat het de capaciteit heeft om minimaal 30 Oekraïense patiënten per dag te triëren: “Wij zijn voorbereid. We zijn er klaar voor.”