VWS praat met VNG over meer geld en zeggenschap

VWS-minister Fleur Agema en staatssecretaris Vincent Karremans (Jeugd, Preventie en Sport) zijn in gesprek met de VNG over hun vertrek uit het IZA. Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zit aan tafel. Ze onderhandelen over vergroting van zeggenschap van de VNG en meer geld voor gemeenten om de uitbreiding van hun taken in het vernieuwde IZA te betalen.

Donderdag gaat Agema opnieuw in gesprek met de VNG en ZN, zei Karremans woensdag in een debat met de Tweede-Kamercommissie VWS. De beantwoording van vragen over het vertrek van de VNG liet Agema over aan hem. Dit leidde tot grote verontwaardiging bij enkele Kamerfracties. De Kamercommissie vergaderde over de voortgang van het IZA.

“We werken aan gelijkwaardigheid van de VNG in het vernieuwde IZA”, zei Karremans: “Dat nemen we serieus. We willen graag in gesprek over aanvullende structurele middelen, want we hebben ze keihard nodig. We betreuren de stap van de VNG. Als je gezamenlijke uitdagingen hebt, betekent dat niet dat je een factuur naar het rijk kunt sturen. Maar we zijn niet pessimistisch om eruit te komen.”

Gek om op te stappen

VVD-fractiewoordvoerder Judith Tielen vond het “eigenlijk niet kunnen” van de VNG om uit het IZA te stappen: “Er ligt een akkoord. Dan is het gek om tijdens dat programma nieuwe dingen op tafel te leggen.” Coalitiepartner NSC zag de oplossing voor de gemeenten in “meer doen met minder geld”, zei Daniëlle Jansen: “Want meer financiële ruimte is er niet.”

Wieke Paulusma (D66) noemde het vertrek van de VNG “een beschamende vertoning”. Ze maakte zich zorgen over het voortbestaan van het IZA zonder VNG, maar vond het van de andere kant logisch dat de gemeenten uit het zorgakkoord zijn gestapt, omdat het kabinet tussentijds “de spelregels” heeft veranderd door 300 miljoen euro te korten op preventie.

Paulusma: “Terwijl het IZA-akkoord staat of valt met investeringen in preventie. De VNG voelde zich genaaid door die rücksichtslose bezuinigingen.” Julian Bushoff (PvdA) voegde daaraan toe dat er ook nog geen plan ligt van het kabinet-Schoof om de korting op de rijksbijdrage van 2,5 à 3 miljard euro (Ravijnjaar 2026) op te lossen. Behalve het tekort aan zeggenschap en de korting op preventie was dat de belangrijkste reden voor de VNG om uit IZA te stappen.

Openbaarmaking kwaliteitscijfers

Veel fracties drongen bij Agema aan om vaart te maken met de openbaarmaking van de kwaliteitscijfers van behandelingen. Tielen sprak daar de ziekenhuizen, vakgroepen en zorgverzekeraars op aan: “Ik wil de wil van Agema zien om het beschikbaar stellen van die data voor elkaar te krijgen.” Paulusma (D66) was het met haar eens: “Wordt het niet eens een keer tijd om die transparantie van de zorg een meer verplichtend karakter te geven?” Agema zei in overleg te zijn met Zorginstituut Nederland om sneller deze data beschikbaar te stellen.

Onder andere de PVV- en SP-fracties drongen bij Agema aan om meer vaart te maken met de plannen voor het behoud van de streekziekenhuizen door budgetbekostiging. Echter, CDA-kamerlid Harmen Krul vroeg zich af of budgetbekostiging de oplossing is: “Dat gaat aantoonbaar niet helpen. Dat zien we bij Zuyderland.”

Uitvoeringstoets budgetbekostiging

Agema zei dat ze vorige week de NZa opdracht heeft gegeven voor een uitvoeringstoets voor budgetbekostiging voor spoedeisende hulp en acute verloskunde. Later volgt de opdracht aan de zorgautoriteit voor een analyse van de impact van het uit de marktwerking halen van de intensive care. De minister verwacht de budgetbekostiging voor spoedeisende hulp en acute verloskunde in 2026 in te kunnen voeren: “Dat is heel snel. Het kan ook later worden.”

Agema wil behalve het sociaal domein ook het hoofdlijnenakkoord ouderenzorg in het Integraal Zorg- en Welzijnsakkoord (IZWA) opnemen. Dat zijn nu nog parallel lopende gesprekken. In dat IZWA kondigen zorgpartijen nieuwe maatregelen aan om de wachtlijsten te verkorten en de beweging naar passende zorg te versnellen. Agema stuurt haar visie op de marktwerking waarschijnlijk begin volgend jaar naar de Tweede Kamer.