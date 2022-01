VWS promoot landelijk telefoonnummer in vaccinatiecampagne

Deze week loopt een vaccinatiecampagne van het ministerie van VWS. Burgers worden, onder meer op de radio en door advertenties in huis-aan-huisbladen, opgeroepen om een afspraak voor een boostervaccinatie te maken. Dat kan online, maar door uitbreiding van het callcenter nu ook via het landelijke afsprakennummer 0800-7070.

Tot voor kort riepen GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en op om een afspraak online te maken en werd er geen telefoonnummer gecommuniceerd. Het aantal inkomende telefoontjes op 0800-7070 was op dat moment zo hoog dat dagelijks sprake was van honderdduizenden oproepen die niet beantwoord konden worden.

Uitbreiding

“Die situatie is nu heel anders”, meldt de GGD GHOR. “Het callcenter is flink uitgebreid, waardoor het geen probleem is als er veel mensen bellen.” De telefoonlijnen staan open voor iedereen van 18 jaar en ouder.