VWS start fraudegevoelige coronasubsidie opnieuw op

Dat meldt VWS op 20 april via haar website. COZO is bedoeld voor de financiering van tijdelijk personeel in ondersteunende functies, om de zorg te ontlasten. Vorig jaar werd bijna 84 miljoen euro uitgekeerd aan meer dan vijfhonderd instellingen, goed voor 7342 coronabanen. Maar of dat allemaal terecht was? Er is inmiddels inzicht in de kwetsbaarheden van COZO voor 2021, stelt het ministerie. Op basis daarvan zijn een aantal nieuwe regels gemaakt. Zo zullen zorgaanbieders moeten voldoen aan extra waarborgen voor authenticiteit, wordt niet direct het gehele bedrag als voorschot uitgekeerd aan zorgaanbieders en zullen detacheerders lid moeten zijn van een brancheorganisatie en beschikken over een kwaliteitskeurmerk.

Controle

Daarnaast komt er meer controle. Aanvragen tot 125 duizend euro worden niet meer steekproefsgewijs gecontroleerd, maar elke aanvraag gaat ‘door de molen’. Indien nodig kan de dienst uitvoering de zorginstellingen om nadere stukken vragen of onderzoek doen bij de aanvrager.

Onderzoeken

Op dit moment loopt het onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en het Openbaar Ministerie (OM) signalen over misbruik en oneigenlijk gebruik nog door, zo laat VWS weten. Of er daadwerkelijk sprake is van onregelmatigheden is op dit moment niet vastgesteld. Betaalde voorschotten kunnen daarom nu nog niet teruggevorderd worden. Het OM besluit of er aanleiding is tot strafrechtelijk onderzoek. Ook de IGJ is gevraagd om de signalen nader te onderzoeken en te kijken of er maatregelen nodig zijn.