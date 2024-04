VWS trekt stekker uit speciale commissie voor kinderhartchirurgie

Minister Pia Dijkstra van VWS heft de speciale commissie voor de concentratie van de kinderhartchirurgie, ofwel de commissie-Samsom, op per 1 mei 2024. Dat heeft ze bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

De Begeleidingscommissie herinrichting academisch zorglandschap, onder voorzitterschap van oud-ziekenhuisbestuurder Melvin Samsom, is op 13 april 2023 ingesteld door oud-minister Ernst Kuipers van VWS.

Commissie-Samsom

De commissie, beter bekend onder de naam commissie-Samsom, kreeg de taak om de umc’s te begeleiden bij de uitvoering van het besluit van Kuipers om de kinderhartchirurgie te concentreren naar Rotterdam en Groningen. Daarvoor kregen de umc’s 2,5 jaar van de oud-minister. De umc’s die zorg kwijt zouden raken – LUMC en UMC Utrecht – zouden in die periode compensatie moeten krijgen via ‘mitigerende maatregelen’.

Rechtszaak kinderhartchirurgie

De commissie-Samsom is nooit echt goed van de grond gekomen. De commissie heeft wel uitgebreid met de umc’s gesproken. Maar gedurende de civiele bodemprocedure, aangespannen door de umc’s in Leiden, Amsterdam en Utrecht, lieten de umc’s niet het achterste van hun tong zien. Gespreksverslagen van de commissie doken echter wel op in die rechtszaak. Dat kwam doordat VWS wettelijk verplicht was de rechters alle informatie te geven die in hun bezit was. Toen de rechter op 11 januari 2024 een streep haalde door het besluit van Kuipers, viel feitelijk ook het doek voor de commissie-Samsom.

Overlegtafel kinderhartchirurgie

De commissie-Samsom wilde zelf wel graag door. Samsom wilde de impasse na de rechterlijke uitspraak doorbreken met een nieuwe overlegtafel. Daarbij zouden alle betrokken patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen, umc’s en zorgverzekeraars aan moeten schuiven, onder regie van VWS. Die route kon in ieder geval niet op steun rekenen van Hans van Goudoever, bestuursvoorzitter Amsterdam UMC. Hij gaf, in een interview met Zorgvisie, aan genoeg te hebben van externe commissies en vond dat de umc-bestuurders het heft in eigen hand moesten nemen.

Bestuurlijk akkoord kinderhartchirurgie

Wat minister Dijkstra precies gaat doen, is nog niet duidelijk. Zij heeft de afgelopen weken met alle betrokken partijen gesproken en wil op korte termijn een bestuurlijk akkoord sluiten. Daarin moeten afspraken worden voorgelegd over de toekomstige organisatie van de kinderhartchirurgie.