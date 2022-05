VWS worstelt opnieuw met rechtmatigheid corona-uitgaven

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een slag gemaakt in de rechtmatigheid van de coronaverplichtingen en -uitgaven en het tijdig inlichten van het parlement over extra uitgaven, maar blijft hier nog steeds mee worstelen. In 2021 was 20 procent van de uitgaven zogeheten onrechtmatig tegen 42 procent in 2020, blijkt uit een nieuw overzicht dat minister Ernst Kuipers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Als het gaat om de verplichtingen die uit het coronabeleid vloeien was in 2020 nog 68 procent onrechtmatig en is dit nu gedaald naar 37 procent. Verder is het het ministerie gelukt om vorig jaar in 98 procent van de gevallen het parlement tijdig in te lichten. In 2020 ging het om circa 50% van de gevallen.

Aankoop zelftesten

Kuipers schrijft dat in veel gevallen de haast waarmee gewerkt moest worden ook zorgde voor onzekerheid. Als voorbeeld wordt de aankoop van zelftesten gegeven. Eind januari 2021 adviseerde het OMT om op grote schaal zelftesten in te zetten en dat dit nodig was om het onderwijs weer open te laten gaan. Als het ministerie dit op reguliere wijze had aanbesteed zou het drie maanden tot zes maanden duren.

Onwenselijk

“Dan had het onderwijs langer gesloten moeten blijven. Gelet op de opgelopen onderwijsachterstanden door het lesgeven op afstand en psychische problemen bij jongeren als gevolg van gebrek aan sociale contacten, werd dit als zeer onwenselijk gezien door het kabinet”, schrijft Kuipers. “Daarom werd besloten om vooruitlopend op de ontheffingen van de zelftesten, inkopen te plaatsen bij de partijen met wie Dienst Testen reeds een raamovereenkomst had voor de levering van professionele antigeentesten. Zo waren er voldoende testen om het onderwijs stapsgewijs te voorzien en het onderwijs op korte termijn open te laten gaan.”

Niet controleerbaar

Deze uitgaven zijn met zogeheten ‘dwingende spoed’ gedaan en om dit mogelijk te maken heeft het ministerie ook een onderbouwing opgesteld, maar uiteindelijk is het niet volledig controleerbaar of het gebruik van dit middel terecht is.