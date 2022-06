VWS zet duo in om IZA-onderhandelingen vlot te trekken

Twee topambtenaren van VWS, Barbara Goezinne en Klaas Beniers, nemen per direct de leiding over van de onderhandelingen van het Integraal Zorgakkoord (IZA). VWS zegt dat Goezinne en Beniers “al volop bezig zijn om gezamenlijk de kar te trekken om het IZA-traject in goede banen te leiden”. Dat was nodig na het plotselinge vertrek afgelopen dinsdag van directeur-generaal Ronnie van Diemen.