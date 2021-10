Wachtlijst van 475 mensen bij failliet Stepwork Transgenderzorg

Voor ongeveer tachtig patiënten van de ter ziele gegane ggz-aanbieder Stepwork Transgenderzorg is personeel gevonden om ze tot eind oktober te behandelen. Voor zover bekend staan er 475 mensen op de wachtlijst van de zorgverlener, melden verzekeraars VGZ en Zilveren Kruis in een update.

In het verleden zijn er achthonderd mensen die zich hebben aangemeld bij Stepwork Transgenderzorg. Betrokkenen hebben echter niet de volledige aanvraag gedaan en papieren opgestuurd. Komende tijd wordt onderzocht of deze mensen mogelijk voor een andere zorgaanbieder hebben gekozen, zodat zeker is dat niemand tussen wal en schip valt, aldus de verzekeraars.

Meer duidelijkheid

Het is verder niet duidelijk of Stepwork overgenomen wordt of dat patiënten worden herplaatst. De curator verwacht in de komende twee weken meer duidelijkheid te kunnen geven.

Zilveren Kruis en VGZ zijn namens alle zorgverzekeraars in nauw overleg met de curator. Daarnaast overleggen de verzekeraars met de Nederlandse Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, patiëntenorganisatie Transvisie, de Kwartiermaker Transgenderzorg en het Ministerie van VWS over de te nemen stappen.