Aanbieder transgenderzorg failliet verklaard na wanbeleid

De particuliere aanbieder van transgenderzorg Stepwork Transgenderzorg is failliet verklaard door de rechtbank Noord-Nederland. Eerder meldde BNNVARA-programma Zembla al dat er sprake was van een administratieve puinhoop bij het bedrijf. Zembla meldt nu dat het faillissement is aangevraagd door een medewerker.

Er zouden bij het bedrijf jaarverslagen ontbreken, patiëntendossiers zouden onvolledig zijn en een deel van het personeel kreeg naar verluidt al enkele maanden geen salaris. Volgens het tv-programma was de eigenaar van Stepwork enkele weken geleden door het medisch tuchtcollege voorwaardelijk voor drie maanden geschorst als psychotherapeut. Hij zou een patiënt tijdens en na de behandeling deels onbetaald en deels tegen een stagevergoeding hebben laten werken.

Ondersteuning

Zorgverzekeraars melden dat ze de curator van Stepwork Transgenderzorg ondersteunen zodat de verzekerden die zorg krijgen van het bedrijf geholpen kunnen blijven worden. Een actieplan is opgesteld en samen met de curator wordt dit plan verder uitgewerkt. Daarnaast zeggen de zorgverzekeraars alles in het werk te stellen voor mensen die op de wachtlijst bij Stepwork Transgenderzorg staan om samen met de curator te kijken bij welke zorgaanbieder ze terecht kunnen.

Financiële problemen

Zorgverzekeraars werden eind augustus 2021 geïnformeerd door Stepwork Transgenderzorg over de financiële problemen. Eerder had Stepwork zch al gemeld bij de NZa. Een aantal patiënten heeft zich met vragen en klachten over de kwaliteit van de zorg bij de afdeling zorgbemiddeling van verzekeraars gemeld. Deze signalen zijn ook gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, aldus de verzekeraars in gezamenlijke persberichten.

Inzicht

Afgelopen drie weken is veelvuldig overleg geweest tussen verschillende zorgverzekeraars en Stepwork om inzicht te krijgen in de financiële problematiek, het aantal mensen in behandeling, het aantal behandelaren en de continuïteit van de zorg. “Dat inzicht is helaas onvoldoende verstrekt.”