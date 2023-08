© RAM / stock.adobe.com

Het CIZ verwacht dat het aantal openstaande aanvragen nog licht kan oplopen. De verwachting is dat pas in 2024 de aanvragen weer volgens de wettelijke norm afgehandeld worden. De wettelijke termijn is om 95 procent van de aanvragen binnen zes weken af te handelen.

Meer aanvragen

Het CIZ kampt al langer met overschrijding van de wettelijke termijn, maar heeft hiervoor ook maatregelen genomen. Het keuringsinstituut werd echter verrast door een hoger aantal aanvragen. In 2022 ontving het CIZ 4.000 aanvragen meer dan verwacht. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar kwamen er meer aanvragen binnen.

“Dit betekent dat, ondanks de genomen maatregelen, onze personele capaciteit en de middelen die hiervoor beschikbaar waren hier niet op waren ingericht”, laat het CIZ weten, “Daarbovenop had en heeft het CIZ te maken met een hoog ziekteverzuim.”

Meer medewerkers

Om hieraan tegemoet te komen nam het CIZ meer medewerkers aan. Sinds januari zijn er voor ongeveer 90 voltijdsbanen aan medewerkers geworven. Daarvan kunnen er 60 voltijdsbanen worden ingezet om de hogere aanvraagstroom aan te kunnen.

De meeste medewerkers zijn in het tweede kwartaal gestart, maar hebben zes maanden nodig om ingewerkt te worden. Het eerste effect van de afhandeling van aanvragen is pas na drie maanden zichtbaar. Het effect hiervan wordt dus pas in het najaar verwacht.

Hoog ziekteverzuim

Het CIZ kampt verder met een ziekteverzuim van 6,3 procent, gedaald van maar liefst 8,9 procent in januari. Het CIZ streeft naar nog minder ziekteverzuim door preventie en duurzame inzetbaarheid. Ze zeggen de eerste resultaten hiervan te zien.

De meest urgente aanvragen worden tijdig afgehandeld, benadrukt het CIZ benadrukt. Deze aanvragen worden binnen twee weken afgehandeld en vaak al binnen 48 uur. “Wij realiseren ons dat de huidige wachttijden niet zijn wat cliënten van ons gewend zijn en werken met maatregelen voor de kortere en langere termijn.”

Wachtlijsten langdurige zorg

Overigens komen cliënten na een indicatie bij het CIZ terecht op een nieuwe wachtlijst voor een plek bij een zorginstelling. Voor een plek in het verzorgingshuis is nu een wachtlijst van 21.000 mensen, iets gedaald ten opzichte van eind vorig jaar. Toen moesten er 22.000 mensen wachten op een plek. Maar duidelijk hoger vergeleken met anderhalf jaar geleden, toen de wachtlijst bestond uit 18.000 mensen. Een deel van deze mensen krijgt vaak al een vorm van overbruggingszorg.

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Benut het volledig potentieel van uw zorgorganisatie

28 en 29 november, Den Dolder