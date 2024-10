Wachttijd bij helft ziekenhuisbehandelingen overschreden

Bij de helft van de ziekenhuisbehandelingen werden de normen voor wachttijden in 2023 overschreden. In 2016 werd de zogenoemde treeknorm nog bij één op zeven ziekenhuisbehandelingen overschreden. Uit cijfers die VWS deze week publiceerde blijkt dat het overschrijden van de normen de afgelopen jaren constant is toegenomen.

De cijfers over het overschrijden van de wachttijden staan in de VWS-monitor die deze week is verschenen. In de VWS-monitor legt het ministerie een aantal doelstellingen van het overheidsbeleid tegen de lat van de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Wat blijkt: In 2023 werd al bij 46 procent van de behandelingen in het ziekenhuis de Treeknorm overschreden.

Cliënt centraal?

Over de hele linie lijkt het overheidsbeleid in de afgelopen jaren weinig effectief. Zo heeft de overheid als doelstelling staan: “de cliënt centraal: mensen kunnen bij voldoende zorgaanbieders binnen redelijke termijn terecht”.

De wachttijden voor behandelingen worden echter zowel in het ziekenhuis als op poliklinieken steeds vaker overschreden. In ziekenhuizen gold dat in 2023 voor 46 procent van de behandelingen, op poliklinieken voor 47,5 procent. Ook op uitslagen van diagnostische onderzoeken moeten patiënten steeds vaker te lang wachten, in ruim een kwart van de gevallen.

Wachten in de ggz

De cijfers over wachttijden in de ggz gaan in de VWS-monitor minder ver terug dan die over de ziekenhuizen en zijn anders opgesteld, maar ook in de ggz moeten patiënten steeds langer wachten op behandeling. In de basis-ggz wachtte een patiënt in het eerste kwartaal van 2023 gemiddeld ruim 14 weken op behandeling, tegen 12,3 weken in het tweede kwart van 2022. In de gespecialiseerde ggz was de gemiddelde wachttijd in het eerste kwart van 2023 ruim 20 weken tegen 16,6 weken in 2022.

Het aantal mensen dat vanwege de kosten afziet van zorg is na een aantal jaren van daling weer terug op het niveau van 2017. In 2023 zag 11 procent van de mensen die zorg nodig hadden hiervan af vanwege de kosten.