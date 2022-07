Wantrouwen tussen kleine wijkverplegers en zorgverzekeraars

Wantrouwen, weinig contactmogelijkheden en een ongelijkwaardige relatie. Kleine zorgaanbieders binnen de wijkverpleging zijn in sommige gevallen niet te spreken over de relatie met zorgverzekeraars. Er zou weinig ruimte zijn om het gesprek aan te gaan en in het algemeen geldt hoe kleiner de zorgaanbieder, hoe moeilijker de contractering gaat.

Zorgaanbieders zouden moeten tekenen bij het kruisje, zeggen ze in een onderzoek van BDO naar de ervaringen van kleine zorgaanbieders, minder dan 10 miljoen euro omzet, binnen de wijkverpleging. Voor het onderzoek voerde BDO enkele tientallen gesprekken met zorgaanbieders, branchepartijen en zorgverzekeraars.

Deadlines

Vooral aanbieders die geen ruimte hebben voor een verkoopteam en waar de directeur zelf de verkoop doet, hebben het lastig in de communicatie met de zorgverzekeraars. De kleine zorgverleners klagen over de positie die ze hebben tegenover de grotere zorgverzekeraars. Zo zouden niet alle regels voor iedereen gelden. Zorgaanbieders zeggen onder druk te staan om tijdig informatie aan te leveren, maar zorgverzekeraars zouden zelf niet alle deadlines halen.

Specifieke situatie

Gronden waarop verzekeraars kiezen om wel of niet te contracteren zouden niet altijd duidelijk zijn. Kleine zorgaanbieders zeggen ook dat er te weinig gekeken wordt naar de specifieke situatie van een zorgverlener. Sommige zorgaanbieders zeggen vaker de zwaardere cliënten te hebben, maar wel aan dezelfde eisen moeten voldoen als grotere zorgaanbieders die gemiddeld lichtere cliënten hebben.

Gesprek niet altijd mogelijk

Zorgverzekeraars op hun beurt benadrukken het enorme aantal zorgaanbieders. Exclusief zzp’ers zijn er zo’n 12.000 aanbieders en het is niet mogelijk om met elke zorgaanbieder die dat wil een gesprek aan te gaan. Vooral verzekeraars die groot zijn in stedelijke gebieden hebben te maken kleinere zorgaanbieders. Zij zijn over het algemeen positief over de relatie met zorgaanbieders, maar merken wel op dat onderhandelingen spanningen opleveren. Sommige zorgaanbieders zouden ook niet transparant genoeg zijn over kosten en kostprijzen. Frustraties ontstaan wanneer discussies vaak over kleine bedragen gaan.

Niet genoeg kennis

Volgens zorgverzekeraars hebben sommige kleine zorgaanbieders niet altijd genoeg kennis over het inkoopproces, wet- en regelgeving, tarieven en de bedrijfsmatige kant van een zorgorganisatie. Controles kosten veel tijd en de tarieven die sommige kleine zorgaanbieders aanbieden zijn ondoorzichtig. Zorgverzekeraars kunnen dan maar moeilijk achterhalen of die prijs realistisch is.