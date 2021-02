Weekcijfers: aantal nieuwe coronagevallen daalt tot onder 30.000

Ondanks de opmars van de Britse variant blijft het aantal coronagevallen nog dalen. In de afgelopen week zijn ongeveer 29.000 positieve tests geregistreerd, het laagste aantal sinds begin oktober. Het exacte aantal komt dinsdag in de wekelijkse update van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het instituut meldde vorige week dat het 35.635 meldingen van positieve tests had gekregen in de zeven dagen ervoor. Dat komt neer op gemiddeld zo’n 5090 gevallen per etmaal. In de zes dagen daarna zijn 25.061 besmettingen vastgesteld, gemiddeld 4177 per etmaal. Op maandag kwamen er 3280 nieuwe gevallen bij, en op dinsdagen ligt dat aantal doorgaans nog iets lager dan op maandagen.

Het wordt de zesde week op rij waarin het aantal positieve tests afneemt. De piek was in de week van 16 tot en met 22 december, toen het RIVM 82.340 meldingen van positieve tests kreeg, gemiddeld bijna 12.000 per etmaal.

Invloed mutaties

Of de daling in de komende weken doorzet, hangt af van de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Als die mutaties zich snel verspreiden, kan in de loop van februari het aantal positieve tests weer toenemen. In maart en april wordt de zorg dan misschien weer zwaar belast. Bij ongeveer de helft van alle nieuwe coronagevallen gaat het om de Britse variant, schat het Outbreak Management Team, dat de overheid adviseert over het coronabeleid.

Reproductiegetal onder de 1

In de weekcijfers meldt het RIVM dinsdag ook hoeveel coronapatiënten afgelopen week zijn opgenomen in ziekenhuizen (vorige week 1264) en hoeveel sterfgevallen zijn gemeld (vorige week 512). Het reproductiegetal stond vorige week een fractie onder de 1. Dat getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. (ANP)