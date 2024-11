Werkdruk jeugdbescherming daalt fors

De werkdruk van jeugdbeschermers is met een kwart gedaald. Dat komt omdat er meer jeugdbeschermers bij zijn gekomen.

Dat meldt NOS op basis van cijfers van Jeugdzorg Nederland. Twee jaar terug begeleidde een jeugdbeschermer gemiddeld ruim zestien kinderen of jongeren, nu is dat ruim twaalf. Het aantal kinderen en jongeren dat wacht op een vaste jeugdbeschermer is wel gelijk gebleven.

Afspraak

De verlaagde werkdruk is het resultaat van een afspraak tussen vakbond FNV en de sector. Er zijn sindsdien een paar honderd nieuwe jeugdbeschermers bijgekomen. Daar komt bij dat de instroom van kinderen en jongeren met een beschermingsmaatregel wat is afgenomen.

De wachtlijst blijft desalniettemin even lang. Ongeveer 1500 kinderen en jongeren hebben geen vaste jeugdbeschermer, terwijl dat wel zou moeten.