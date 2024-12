Werkgevers apotheken willen staking blokkeren met kort geding

Medewerkers van apotheken gaan maandag, dinsdag en vrijdag staken. Met de feestdagen ertussen komt dat neer op de hele week.

Geen indruk

Het kort geding maakt geen indruk op de medewerkers. De voorbereidingen gaan door, zegt de vakbond. “De veiligheid van patiënten is voor ons ook essentieel, daarom voeren we daar altijd met de werkgevers overleg over bij onze acties. We voeren al maandenlang acties, dus de apothekers hadden op meerdaagse stakingen voorbereid kunnen zijn. Het stakingsrecht kan niet zomaar aan de kant worden geschoven”, zegt Albert Spieseke, CNV onderhandelaar apotheken.

Eisen bonden

CNV en FNV eisen over 2024 een loonsverhoging van minimaal 6 procent, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli. Ook willen de bonden dat vanaf 1 november 2024 een pensioengevende eindejaarsuitkering wordt opgebouwd van 2 procent. Dat betekent alleen al over 2024 een loonstijging van 8 procent. Daarnaast willen de bonden het minimumuurloon naar 16 euro.

Voor 2025 eisen de bonden een loonsverhoging die gelijk is aan de OVA ruimte (met een minimum van 4,18 procent) plus 1 procent, zodat achterstand ten opzichte van andere zorgsectoren kan worden ingelopen. Vanaf 1 november 2025 moet de opbouw eindejaarsuitkering vervolgens naar 4 procent gaan.

Voorbereiding

Naast de looneisen willen de bonden dat alle gewerkte uren worden uitbetaald. Dat betekent dat ook korte voorbereidingsmomenten, zoals een kwartiertje voor opening, betaald moeten worden.