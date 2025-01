West-Brabantse zorgorganisaties zetten regionaal monitoringscentrum op

Het idee is om vanuit een regionaal centrum de zorg te coördineren en thuismetingen te monitoren. Zorgverzekeraars CZ en VGZ keurden het plan daarvoor eind vorig jaar goed, waardoor financiering vanuit het IZA beschikbaar komt. Met hun initiatief willen de drie samenwerkende partijen de zorg in hun regio kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar houden. Ze hebben de ambitie om het centrum op termijn uit te breiden met meer partners uit de regio.

Thuismonitoring

Ziekenhuis Bravis laat steeds meer patiënten zelf thuis hun gezondheidswaarden meten en via een app doorgeven. Verpleegkundigen houden de gegevens in de gaten vanuit een monitoringscentrum en komen indien nodig in actie. Bravis doet dat al met patiënten met aandoeningen als COPD, hartfalen, diabetes, hoge bloeddruk, zwangerschapsdiabetes of na een staaroperatie. Als onderdeel van het nieuwe plan kunnen cliënten van tanteLouise en TWB hetzelfde gaan doen. Zij kunnen dan na een ziekenhuisopname of revalidatie eerder naar huis. Er zijn door de aanpak minder vaak controles nodig en deelnemers krijgen meer inzicht in de eigen gezondheid.

Coördineren

Het centrum moet ook helpen de zorg in de regio te coördineren. Een betere afstemming tussen de zorgverleners leidt naar verwachting tot minder polibezoeken, ligdagen en zorguren in de wijk. Bovendien kunnen zorgmedewerkers in de regio door een goede afstemming optimaal zorg bieden aan patiënten die het echt nodig hebben. Dat is belangrijk gezien de personele krapte.

Brug tussen eilanden

“Het initiatief past uitstekend binnen onze visie om zorg niet alleen binnen de muren van het fysieke ziekenhuis te laten plaatsvinden”, zegt Bianka Mennema, bestuursvoorzitter van Bravis. “Steeds meer specialistische zorg vindt plaats bij onze samenwerkingspartners, de Bravispunten of thuis. In het verleden werkte elke zorgverlener op zijn eigen eiland. Door deze eilanden met elkaar te verbinden, kunnen we beter en efficiënter werken.”

Ook Christ-Jan Danen, bestuurder van TWB, ziet grote voordelen in het gezamenlijke centrum. “Het monitoringscentrum is een goed voorbeeld van hoe we met elkaar de zorg anders organiseren. Deze innovatieve manier van zorgverlening speelt in op uitdagingen zoals vergrijzing en ontgroening. Tegelijkertijd krijgen inwoners meer regie over hun eigen gezondheid. Zo bouwen we met elkaar aan de zorg van morgen.”