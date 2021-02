Wetenschappers Erasmus UMC dromen van neusspray tegen coronavirus

Wetenschappers, onder wie onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam, hebben een virusremmer ontwikkeld die de overdracht van het coronavirus tussen fretten blokkeert. Gehoopt wordt volgens het medisch centrum dat met de remmer een neusspray kan worden gemaakt waarmee mensen zich tegen het virus kunnen beschermen.

Het spul is echter maar een dag werkzaam, zegt viroloog Rory de Vries van het Erasmus MC. “Het is dus niet geschikt om een groot deel van de wereldbevolking langdurig te beschermen. Wij denken wel dat deze antivirale middelen kunnen helpen om de pandemie onder controle te krijgen.”

Festival

Het medicijn is ongevaarlijk en hoeft niet gekoeld bewaard te worden. “Je zou je dus kunnen beschermen tegen huisgenoten die besmet zijn, of veilig je besmette ouders bezoeken. Maar het middel zou ook gebruikt kunnen worden voor extra bescherming bij reizen, concerten of festivals.”

Antiviraal

Het middel is een lipopeptide, een klein antiviraal eiwit met cholesterol. “Eénmaaldaagse toediening in de neus bleek voldoende om fretten volledig te beschermen tegen infectie met SARS-CoV-2, het virus dat Covid-19 veroorzaakt”, aldus het ziekenhuis. “Het middel voorkomt dat het virus de cellen in de neus en longen binnendringt. Daardoor krijgt het virus niet de kans om zich te vermenigvuldigen,” vult viroloog Rik de Swart aan.

Fretten

Zes fretten kregen de virusremmer in hun neus, zes andere een placebo. Beide groepen fretten werden een dag ondergebracht bij drie fretten die besmet waren. “In de dagen erna bleek geen enkele behandelde fret besmet te zijn, terwijl alle dieren die de placebo hadden gekregen wel geïnfecteerd raakten”, meldt het MC.

Fretten zijn erg gevoelig voor het virus en vangen net als mensen virussen op via de bovenste luchtwegen. (ANP)