WHO adviseert door te gaan met AstraZeneca vaccinaties

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert landen om burgers vooralsnog te blijven inenten met het vaccin van AstraZeneca. Volgens de WHO wegen de voordelen zwaarder dan de risico’s .

Veneuze trombose is de derde meest voorkomende cardiovasculaire aandoening wereldwijd. ‘Het is routine om mogelijke bijwerkingen te melden, maar dat wil nog niet zeggen dat er daadwerkelijk een oorzakelijk verband is’, zo stelt de WHO. ‘Dit laat zien dat het veiligheidssysteem werkt en dat er sprake is van effectieve controlesystemen.’

Meerdere Europese landen, waaronder Nederland, hebben het vaccineren tijdelijk gestaakt vanwege zorgen over mogelijke bijwerkingen. Internationaal zitten niet alle landen op dezelfde lijn. België en het Verenigd Koninkrijk zien geen reden om het vaccineren stil te leggen, terwijl grote EU-landen als Duitsland, Frankrijk en Italië uit voorzorg wel zijn gestopt met het gebruik van het AstraZeneca-vaccin.

De WHO zegt dat een comité van experts nog bezig is met het bestuderen van de laatste data over de veiligheid. Als die evaluatie is afgerond, zal de WHO de bevindingen onmiddellijk delen met het publiek.

EMA

Naast de WHO doet ook het Europees Medicijn Agentschap onderzoek naar de mogelijke zeldzame bijwerkingen door het vaccin. Het EMA doet onderzoek naar gevallen van trombose met tegelijkertijd een trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Een zeer zeldzame aandoening, die is na de vaccinatie is opgetreden bij minstens zes mensen in Denemarken en Noorwegen, zeven in Duitsland en vier in Oostenrijk. Daar overleed een 49-jarige verpleegkundige aan ernstige trombose na de vaccinatie. De patiënten waren allen jonger dan vijftig jaar. In Duitsland trad er bij de patiënten, jonge vrouwen rond de 35 jaar, ook een vorm van hersentrombose op. Er zijn drie mensen overleden.

EMA doet op dit moment uitgebreid onderzoek naar iedere gemelde casus en zal op 18 maart advies uitbrengen. In het onderzoek neemt de EMA ook het transport van de vaccins mee en de productiewijze en -locatie. Het medicijnagentschap heeft de hulp ingeroepen van een groep experts op het gebied van bloedstollingsziekten. Voorlopig staat ook de EMA nog op het standpunt dat de gemelde ziekteverschijnselen los staan van de vaccinatie met het AstraZeneca vaccin.