AstraZeneca halveert alweer levering vaccins in tweede kwartaal

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen liet dit zojuist weten tijdens een persconferentie. De levering is dus ruim de helft minder coronavaccins dan contractueel is vastgelegd. Nederland heeft 11,7 miljoen van deze vaccins besteld.

Wel of geen complicaties?

AstraZeneca ligt al tijden onder vuur, vanwege toegezegde leveringen die telkens minder worden. Maar ook vanwege mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) doet onderzoek naar gevallen van trombose met tegelijkertijd een trombocytopenie: een tekort aan bloedplaatjes. Een zeer zeldzame aandoening, die is na de vaccinatie is opgetreden bij minstens zes mensen in Denemarken en Noorwegen, zeven in Duitsland en vier in Oostenrijk. Daar overleed een 49-jarige verpleegkundige aan ernstige trombose na de vaccinatie. De patiënten waren allen jonger dan vijftig jaar. In Duitsland trad er bij de patiënten, waar onder een jonge vrouw van 35 jaar, ook een vorm van hersentrombose op. Er zijn drie mensen overleden.

EMA

Daarom zijn veel Europese landen, waar onder Nederland, tijdelijk gestopt met gebruik van het AstraZeneca vaccin. EMA doet op dit moment uitgebreid onderzoek naar iedere gemelde casus en zal op 18 maart advies uitbrengen. In het onderzoek neemt de EMA ook het transport van de vaccins mee en de productiewijze en -locatie. Het medicijnagentschap heeft de hulp ingeroepen van een groep experts op het gebied van bloedstollingsziekten. Voorlopig staat de EMA nog op het standpunt dat de gemelde ziekteverschijnselen los staan van de vaccinatie met het AstraZeneca vaccin.

Het goede nieuws, aldus Von der Leyen tijdens de persconferentie, is dat de andere farmaceuten zich wel aan de afspraken houden. Ze verwacht dat de EU in het tweede kwartaal in totaal 360 miljoen doses krijgt, van Pfizer/BioNTech (200 miljoen), Moderna (35 miljoen), AstraZeneca (70 miljoen), plus het net goedgekeurde vaccin van Jansen (55 miljoen).