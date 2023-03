WHO: extra coronaprik voor mensen met kwetsbare gezondheid

Mensen met een kwetsbare gezondheid zouden een extra coronaprik moeten krijgen, stelt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De organisatie komt met het advies nu verschillende landen besluiten nemen over het vervolg van de prikcampagnes tegen het virus.

Volgens de WHO zijn mensen met een hoog risico op een ernstig verloop van een coronainfectie onder meer ouderen. Zij zouden zes of twaalf maanden na hun laatste coronaprik een nieuwe vaccinatie tegen het virus moeten krijgen, afhankelijk van hun leeftijd en de staat van hun afweersysteem. Gezonde jonge mensen hebben juist ‘lage prioriteit’ als het gaat om een nieuwe vaccinatieronde.

In Nederland besloot het kabinet onlangs om deze lente geen nieuwe prikcampagne te beginnen. Voor mensen met een hoog medisch risico kan een extra herhaalprik wel nodig zijn, aldus het kabinet. Zij kunnen door een medisch specialist worden doorverwezen. In de loop van het jaar gaat zorgminister Ernst Kuipers wel om een nieuw advies vragen over een mogelijke extra vaccinatieronde in het najaar. (ANP)