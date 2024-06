WHO: man in Mexico overleed toch niet door vogelgriep H5N2

Een man in Mexico die besmet was met een subtype van de vogelgriep, is daar vermoedelijk toch niet aan overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt vrijdag dat zijn dood het gevolg was van meerdere factoren.

De 59-jarige man overleed op 24 april nadat hij koorts, kortademigheid, diarree en misselijkheid had ontwikkeld, meldde de WHO eerder deze week. Hij was besmet met het influenzavirus A subtype H5N2. Het ging om de eerste bekende menselijke besmetting van een subtype van de vogelgriep.

Voorgeschiedenis

Het Mexicaanse ministerie van Volksgezondheid meldt nu dat de man “een voorgeschiedenis had van chronische nierziekten, diabetes type 2 en systematische hoge bloeddruk”. Voordat hij werd opgenomen in het ziekenhuis in Mexico-Stad was de man drie weken bedlegerig geweest.

“Zijn dood is toe te schrijven aan meerdere factoren en kan niet worden toegeschreven aan H5N2”, zei ook WHO-woordvoerder Christian Lindmeier vrijdag tijdens een mediabriefing in Genève.

Besmetting

Het is nog steeds onbekend hoe het slachtoffer het virus had opgelopen. Voor zover bekend was hij niet blootgesteld aan gevogelte of andere dieren. Ook testten alle mensen in zijn omgeving negatief. De WHO zegt nog verder te onderzoeken hoe de man besmet is geraakt. (ANP)