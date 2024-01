WHO: zeker 1,4 miljoen levens in Europa gered met coronavaccins

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt dat in Europa zeker 1,4 miljoen levens zijn gered met coronavaccins. Vooral zestigplussers zouden volgens een analyse dankzij de vaccins nog in leven zijn.

Dat zegt WHO-directeur voor Europa Hans Kluge tijdens een persconferentie. Coronavaccinaties zijn volgens Kluge met name voor kwetsbaren essentieel voor bescherming in de wintermaanden.

Blijven investeren

In de regio Europa zijn volgens de WHO meer dan 277,7 miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Het aantal sterfgevallen ligt boven de 2,2 miljoen. “Alleen al de eerste boosterdoses hebben naar schatting 700.000 levens gered”. Het is volgens hem dan ook noodzakelijk dat kwetsbare bevolkingsgroepen hun corona- en griepprikken zoals aanbevolen blijven halen.

Kluge vindt daarnaast dat Europa moet blijven investeren in de gezondheidszorg. “Het kan dat we niet voorbereid zijn op iets ongebruikelijks, zoals de opkomst van een nieuwe, ernstigere variant van het coronavirus of een nog onbekende ziekteverwekker.” (ANP)