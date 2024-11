Wie aan langdurige covid lijdt, heeft veel minder betaald werk

Het percentage mensen met loon is onder deze groep gedaald van 95 procent voor de besmetting naar 71 procent twee jaar daarna. Hun gemiddelde aantal werkuren ging omlaag van 31 naar 18 uur. Ook heeft 69 procent van de studenten in deze groep studievertraging opgelopen.

Post-covid: Impact op gezondheid

Het Erasmus MC in Rotterdam heeft samen met C-support, een organisatie die mensen met langdurige coronaklachten steunt, twee jaar onderzoek gedaan onder 7.750 mensen met langdurige corona. Het rapport ‘Post-COVID: Impact op gezondheid, het dagelijks leven en zorggebruik’ laat zien dat de verschillen tussen de getroffenen groot zijn. Een kwart voelt zich wel voldoende hersteld.

Post-covid heeft echter “veel en langdurig impact op de fysieke en mentale gezondheid”, zeggen de onderzoekers. Van veel deelnemers aan het onderzoek is de kwaliteit van leven “laag”.

Vermoeidheid, mentale problemen

De klachten lopen ook uiteen, maar vermoeidheid en problemen met het opnemen van kennis worden door vrijwel alle deelnemers genoemd. Langdurige corona heeft ook grote gevolgen voor de financiële situatie en het kunnen meedoen aan het sociale leven of zelfs in het gezin, aldus het rapport. Het gemis aan erkenning en het vinden van de juiste ondersteuning en zorg is voor patiënten een bijkomend probleem.

Reactie minister Agema

“Ik vind het belangrijk dat we post-covid herkennen en erkennen, zodat mensen zich begrepen voelen en weten dat er op veel fronten wordt samengewerkt om hun situatie en die van mensen met andere postinfectieuze aandoeningen op termijn te verbeteren”, reageert gezondheidsminister Fleur Agema. (ANP/Skipr)