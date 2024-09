Winnaar Jeroen Meijerink Award duurzame zorg bekend

Foto: NFU

De Jeroen Meijerink Award is een initiatief van Cathy van Beek, Martin Buitenhuis, Zorgvisie, NVZ, NFU, Groene alliantie, Cisco, Rabobank en SeederDeBoer om de transitie van duurzaamheid in de zorg te versnellen. Jeroen Meijerink, die in september vorig jaar overleed, was afdelingshoofd operatiekamers, hoogleraar Innovatieve chirurgie en chirurg in het Radboudumc. Hij was de grondlegger van het Landelijk Netwerk de Groene OK.

Ziekenhuisbestuurders

Voor deze eerste editie van de Award werden negen ziekenhuisbestuurders genomineerd. De organisatie sprak van “een gemêleerde mix van universitaire medisch centra en algemene ziekenhuizen” bij de genomineerden dit jaar. Dat zijn: Josefien Kursten (UMC Utrecht), Arend Jan Poelarends (St Jansdal), Joke Boonstra (Erasmus MC), Henk Snapper (Martini Ziekenhuis), Paulina Snijders (UMC Groningen), Edwin van der Meer (BovenIJ Ziekenhuis), Bertine Lahuis (Radboudumc), Hans van Goudoever (Amsterdam UMC) en Gita Gallé (Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie).

Jury unaniem

De jury – bestaande uit Greet Prins, Cornelis Boersma, Jan Kremer, Corinne Ellemeet, Evelyn Brakema en Frank Willem Jansen – koos uit deze genomineerden een top drie. Bertine Lahuis kwam hier samen met Paulina Snijders en Edwin van der Meer bij te zitten. De criteria waarop de bestuurders werden beoordeeld, waren leiderschap, impact, schaalbaarheid en innovatie. De jury koos Lahuis unaniem als winnaar.

Markant en eigenzinnig

“Jeroen was markant en eigenzinnig”, zei Lahuis, die de arts van het Radboudumc goed heeft gekend, bij het aanvaarden van de prijs. “Ik denk dat we dat gerust als criterium kunnen toevoegen voor de award: wees eigenzinnig. Maar neem ook dingen van elkaar over. Beter goed gejat dan slecht bedacht, is al vaker tijdens deze conferentie gezegd. Wat we in de afgelopen jaren in gang hebben gezet op het gebied van de verduurzaming van de zorg, was vijftien geleden niet mogelijk geweest. We moeten samen verdergaan.”

Duurzame care

De Jeroen Meijerink Award werd uitgereikt tijdens de Duurzame Zorg Conferentie van de NFU en de NVZ. Juryvoorzitter Cathy van Beek maakte op de conferentie bekend dat er inmiddels een Stichting Jeroen Meijerink Award is opgericht. In de volgende editie gaat de jury zich buigen over leiders in duurzaamheid in de caresector.

