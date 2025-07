KNOV lanceert interactieve tool ‘de groene verlostas’

De groene verlostas is ontwikkeld voor verloskundigen en verloskundigen in opleiding die willen bijdragen aan een duurzamere zorg. De tool is mede ontwikkeld door de werkgroep Duurzaamheid in de Geboortezorg.

Interactieve tool

De tool bevat praktische voorbeelden, tips en aandachtspunten. In een hand-out staan alle aanbevelingen overzichtelijk gebundeld. Daarin staat ook achtergrondinformatie en is een toelichting te vinden op hoe de aanbevelingen tot stand zijn gekomen.

Met de groene verlostas krijgen verloskundigen inzicht in duurzamere alternatieven voor de inrichting in de verlostas, kunnen zij bewustere keuzes maken op basis van praktische informatie, collega’s of studenten inspireren met behulp van de tool en hand-out en bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.

Green Deal

In 2024 ondertekende de KNOV de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Duurzaamheid is daarmee een belangrijk thema binnen de organisatie en beroepsgroep. De tool is mede ontwikkeld door de werkgroep Duurzaamheid in de Geboortezorg, een groep verloskundigen en studenten met een passie voor verduurzaming van het vak.