Woonzorg Flevoland neemt medewerkers Roebia Zorg over

Woonzorg Flevoland neemt medio februari 2020 een groot deel van de thuiszorgmedewerkers in Almere en de bijhorende activiteiten over van het failliet verklaarde Roebia Zorg. Het gaat om circa 20 medewerkers, 60 cliënten huishoudelijke hulp en 30 cliënten wijkverpleging.

“Woonzorg Flevoland voelt zich verbonden met het Almeerse zorglandschap en daarmee verantwoordelijk voor de zorg voor Almeerse cliënten van Roebia Zorg die door het faillissement tussen de wal en het schip dreigden te raken, motiveert bestuurder John Bos de overname. “Ook draagt het overnemen van de medewerkers en cliënten van Roebia Zorg bij aan onze wens om de thuiszorg in Almere verder te ontwikkelen. Deze groei biedt ons kansen om nieuwe thuiszorgdiensten te ontwikkelen die mensen helpen om langer met goede zorg en ondersteuning thuis te kunnen blijven wonen. Daarnaast willen wij de cliënten en medewerkers van Roebia Zorg graag een goed onderdak bieden.’

Woonzorg Flevoland wil zo veel mogelijk de bestaande contacten tussen cliënten en medewerkers in stand houden. Voor cliënten en medewerkers heeft de overgang weinig gevolgen, aangezien de zorg voor cliënten en de rechtspositie van medewerkers gegarandeerd blijft.

Aanwijzing

Roebia Zorg, dat via Stichting Namaste Foundation in Zoetermeer en Alles in 1 Zorg in Lelystad zorg leverde, werd op 22 janauri door de rechtbank Midden-Nederland failliet verklaard. Daarop volgend kreeg de failliete zorgaanbieder ook een aanwijzing van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wegens ontoereikende zorg. Roebia moet van de inspectie op uiterlijk dinsdag 11 februari 2020 alle cliënten, inclusief hun dossiers, overdragen hebben aan andere zorgaanbieders.

De problemen voor Roebia begonnen al eerder. In april 2019 zegde Zorgverzekeraar Zilveren Kruis het contract op in verband met verdenking van fraude. De thuiszorginstelling zou nota’s hebben ingediend voor zorg die nooit is verleend.