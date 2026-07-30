Woonzorgcentrum in Noordwijk weert strandgangers met parkeertarief van 40 euro

Een woonzorgcentrum in Noordwijk heeft een parkeertarief van 40 euro per dag ingevoerd voor onbevoegden. De maatregel is nadrukkelijk bedoeld om strandgangers en vakantiegangers te ontmoedigen hun voertuig op het privéterrein van de zorginstelling te parkeren, vertelt een woordvoerder aan Omroep West .

Het parkeerterrein is eigenlijk bestemd voor bewoners, medewerkers en bezoekers van het woonzorgcentrum. In de afgelopen jaren werd het terrein echter steeds vaker bezet door strandgangers, bezoekers van omliggende straten of mensen met een zomerwoning. Ook werden er regelmatig overnachtende campers gesignaleerd.

Structurele parkeerproblemen

De toestroom van recreanten leidde tot structurele parkeerproblemen. Zorgmedewerkers die voor een middag- of avonddienst arriveerden, grepen vaak mis op een parkeerplek. Ook voor bezoekers en de veelal minder mobiele bewoners was er op drukke stranddagen onvoldoende ruimte. De instelling heeft de nieuwe regeling dan ook op verzoek van de bewoners zelf doorgevoerd.

“Wij hebben bewust gekozen voor een tarief van veertig euro”, aldus de woordvoerder tegen de regionale omroep. “Een hele dag parkeren op het Wantveld, hier in de buurt, kost 15 euro. Met het hogere bedrag willen we strandgangers ontmoedigen om hun auto bij Groot Hoogwaak neer te zetten.”

Voor kort parkeren blijft er wel een kosteloos alternatief bestaan. Aan de zijkant van het gebouw worden blauwe markeringen aangebracht. Hier kunnen automobilisten met een parkeerschijf maximaal twee uur staan.

De maatregel lijkt succesvol. Het afgelopen weekend bleek er, sinds de invoering van het tarief, weer voldoende plek voor de eigen doelgroep, aldus het centrum.