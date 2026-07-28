Nieuwe leveringsvorm Wlz-thuis met 1 jaar uitgesteld

De invoering van de nieuwe leveringsvorm die het huidige modulair pakket thuis (mpt) en volledig pakket thuis (vpt) moet vervangen, lijkt te worden uitgesteld naar 2029. ActiZ pleit voor tempo.

De Wlz-zorg thuis gaat op de schop. Niet intramurale zorg, maar zorg zonder verblijf wordt de standaard. Momenteel zijn de mpt- en vpt-leveringsvormen voor zowel cliënten en hun naasten als zorgorganisaties complex. Daarom werken de HLO-ondertekenaars aan de uitwerking van één vereenvoudigde, integrale leveringsvorm.

Uitstel

VWS zorgt voor een wetswijziging, die op 1 januari 2028 inwerking moet treden. Als tussenconstructie wordt het mpt in 2027 voorliggend ingezet op het ongeclusterde vpt.

ActiZ meldt dat de wetswijziging nu met een jaar is vertraagd en op zijn vroegst per 1 januari 2029 ingaat. Margje Mahler, bestuurslid van ActiZ, en Ellen Maat, voorzitter van de kerngroep wonen en zorg, benadrukken in Zorgvisie dat de vereenvoudiging niet verder mag vertragen.

Pragmatische variant

Het duo roept in Zorgvisie op tot een pragmatische variant met één regisseur, professionele indicatievrijheid om flexibel op- en af te schalen en één gezamenlijk cliëntendossier voor meerdere zorgorganisaties.

Uiterlijk dit najaar moet er zicht zijn op de nieuwe leveringsvorm, stelt ActiZ, zodat zorgorganisaties zich kunnen voorbereiden op de invoering.