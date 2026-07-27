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De kracht van Lang Leven Thuisflats zit niet in mantelzorg, maar in alledaagse attentheid

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Ondanks de hooggespannen verwachtingen was er nog weinig bekend over het effect van de Lang Leven Thuisflats. Uit onderzoek van het Sajet Centrum en de Hogeschool van Amsterdam blijkt dat mantelzorg pushen averechts werkt.

Lang Leven Thuisflats zijn Amsterdamse wooncomplexen waar 55-plussers zelfstandig wonen, met welzijn, zorg en begeleiding dichtbij. Het concept moet het gat tussen thuis en het verpleeghuis opvullen en een antwoord bieden op de personeelstekorten.

Alledaagse attentheid

Inmiddels staat de teller op achttien Thuisflats. In 2030 moeten zo’n dertig complexen in gebruik zijn. Het Ben Sajet Centrum en de Hogeschool van Amsterdam namen vanaf 2023 vier locaties in Amsterdam Nieuw-West en Oost onder de loep.

“De kernverwachting is een levendige gemeenschap waarin bewoners naar elkaar omkijken”, vertelt Jante Schmidt, onderzoeker bij het Ben Sajet Centrum, in een interview met Zorgvisie. Het idee dat vitale ouderen automatisch voor hun kwetsbare buren zorgen, noemt Schmidt romantisch wensdenken. Onderlinge zorg kan ontstaan, maar volgt niet automatisch uit contact. “De grootste kracht zit niet in mantelzorg, maar in alledaagse attentheid, zoals een praatje maken, boodschappen meenemen of een oogje in het zeil houden.”

Twee risico’s

Bovendien zien de onderzoekers dat er niet sprake is van één gemeenschap van flatbewoners, maar een lappendeken van mini-gemeenschapjes en signaleren zij twee sociale risico’s.

Lees alle bevindingen en aanbevelingen verder op Zorgvisie

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