SCP ziet toenemende ongelijkheid door coalitieplannen

Maar de bezuinigingen die daartegenover staan, dreigen toch al kwetsbare groepen harder te raken. Ze kunnen ertoe leiden dat de ongelijkheid toeneemt. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een reflectie op het coalitieakkoord.

Ongelijkheid

“Het akkoord laat duidelijke ambitie zien om grote maatschappelijke opgaven aan te pakken”, zegt SCP-directeur Karen van Oudenhoven. “Maar het is onzeker of mensen in kwetsbare positie voldoende worden beschermd. Vooral maatregelen rond zorg, sociale zekerheid en langer doorwerken kunnen ongelijkheid vergroten.”

Zorg en sociale zekerheid

Dat de stelsels voor zorg en sociale zekerheid te ingewikkeld zijn en vereenvoudigd moeten worden, zullen volgens het SCP weinigen tegenspreken. Maar een vereenvoudiging leidt er vaak ook toe dat hulp minder gericht wordt op degenen die hem het hardst nodig hebben, aldus het planbureau.

Chronisch zieken

Het SCP erkent dat de plannen van D66, VVD en CDA ook voorzien in steun voor chronisch zieken en mensen die in armoede leven. Maar er is “beperkt oog” voor de bredere gevolgen van beleid, bijvoorbeeld voor mensen die niet handig zijn met computers. Ook verschillen in gezonde levensverwachting en de gevolgen van klimaatbeleid voor de portemonnee krijgen weinig aandacht.

Buurtinitiatieven

Het maandag beëdigde kabinet-Jetten ziet een grote rol voor buurten en lokale initiatieven bij het voorkomen van maatschappelijke problemen. Het investeert dan ook in bijvoorbeeld buurtcentra, scholen en ontmoetingsplekken, maar dat is niet genoeg om de grote ambities waar te maken, waarschuwt het SCP. (ANP)