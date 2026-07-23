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Thema: Ziekenhuiszorg
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13 wetenschappers krijgen 5,6 miljoen euro voor hartonderzoek

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De Hartstichting kent aan 13 topwetenschappers een Dekkerbeurs toe van in totaal 5,6 miljoen euro. Met deze persoonlijke onderzoeksbeurzen kunnen zij de komende jaren onderzoek doen naar hart- en vaatziekten.

De Dekkerbeurzen zijn toegekend aan onderzoekers van Amsterdam UMC, Maastricht UMC+, UMC Utrecht, Universiteit Leiden (LACDR), Catherina Ziekenhuis, en Radboudumc.

Bij Amsterdam UMC gaat het om internist-vasculaire geneeskunde dr. Nick van Es, kindercardioloog dr. Annelies van der Hulst, psychiater dr. Jentien Vermeulen en arts-onderzoeker dr. Tijn Heeringa.

Voor Maastricht UMC+ gaat de beurs naar klinisch geneticus dr. Job Verdonschot, biomedisch onderzoeker dr. Martijn Hoes en moleculair bioloog Claudia Schönichen.

Bij UMC Utrecht krijgen technisch Geneeskundige dr. Veronique Meijborg, technisch geneeskundige dr. Jord Vink en neuroloog in opleiding dr. Michiel Poorthuis de beurs.

Immunologisch wetenschapper dr. Laura Bosmans krijgt de beurs bij de Universiteit Leiden en cardioloog in opleiding dr. Gijs van Steenbergen bij het Catharina Ziekenhuis. Ten slotte krijgt bij Radboudumc neuroloog in opleiding dr. Mina Jacob de beurs.

De selectieprocedure voor een Dekkerbeurs is streng: er wordt gekeken naar de kwaliteit van de onderzoeker én de kwaliteit van het onderzoek. Met de beurzen stelt de Hartstichting de onderzoekers in staat om zich langdurig bezig te houden met wetenschappelijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. De Dekkerbeurs is vernoemd naar dr. E. Dekker, oud-directeur van de Hartstichting.

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