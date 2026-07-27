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ACM geeft groen licht voor overname Het Gastenhuis door private equity-partij

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Private-equitypartij Gilde Healthcare mag Het Gastenhuis overnemen. Vrijdag 24 juli gaf de Autoriteit Consument & Markt (ACM) haar goedkeuring.

In de 37 woonzorgcentra biedt het Gastenhuis het volledig pakket thuis en bijbehorende zorgdiensten aan ouderen met dementie. Cliënten betalen huur-, woon- en servicekosten. Via afspraken in de Medisch Generalistische Zorg is er voor de locaties dag en nacht een huisarts of specialist ouderengeneeskunde beschikbaar.

Groen licht

Investeringsgroep Gilde Healthcare, die voornamelijk investeert in de gezondheidszorg en klimaatoplossingen, wil Het Gastenhuis B.V. overnemen. Op 9 juli vroegen de partijen de ACM om goedkeuring. De waakhond gaf op 24 juli groen licht.

Initiatiefnemer en algemeen directeur Annemieke Bambach reageert op de vraag wat de geplande overname betekent voor Het Gastenhuis. “We blijven de plannen volgen die er al lagen. De komende jaren worden nog een paar locaties geopend die al in ontwikkeling zijn bij Amvest of BPD. Verder kijken we naar nieuwe locaties in gemeenten waar nog uitbreiding mogelijk is.” In het jaarverslag van 2025 van Het Gastenhuis staat de doelstelling opgenomen dat het vijf nieuwe locaties succesvol wil openen in Huizen, Meppel, Elst en Eindhoven.

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