WZA en Dokter Drenthe krijgen groen licht voor transformatievoorstel

Het ziekenhuis en de huisartsenorganisatie zijn hiermee de eersten die de zogeheten snelle toets voor transformatieplannen doorstaan. Via de transformatieprogramma’s van het IZA valt 2,8 miljard euro te verdelen onder zorgaanbieders. Het geld is bedoeld voor initiatieven die de zorg ingrijpend veranderen. VWS ziet het programma als een belangrijke stap op weg naar passende zorg. Afgelopen maand meldde Skipr dat er zo’n tachtig plannen bij de zorgverzekeraars waren ingediend, waarvan de meesten nog niet waren beoordeeld.

Transformatie cardiologische zorg

Het akkoord op de plannen van het WZA en Dokter Drenthe betekent dat zij, samen met de zorgverzekeraars, verder aan de slag kunnen gaan om het transformatieplan uit te werken. “Het programma geeft antwoord op de vraag hoe cardiologische zorg eruitziet met een krimpende beroepsbevolking, meer ouderen en een steeds ouder wordende bevolkingsgroep in de regio”, laat WZA weten. “De focus zal eerst komen te liggen op het transformeren van de cardiologische zorg in de eerste en tweede lijn. Dit doen we in nauwe samenwerking met Dokter Drenthe, de regio-organisatie voor Drentse huisartsen. Na deze fase worden andere organisaties uit de regio betrokken bij de transformatie en volgt uitbreiding naar andere patiëntgroepen.”