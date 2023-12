Zeer klein aantal patiënten deelt ervaring online na behandeling

Maar één op de tien patiënten gaf in 2023 een beoordeling over de zorgaanbieder of zorgverlener. In maart 1 procent van de gevallen was dat op Zorgkaart Nederland. Door het lage aantal beoordelingen zijn ze niet bruikbaar voor nieuwe patiënten om hun keuze op te baseren, schrijft Nivel in een nieuw rapport.

In totaal deelde 7 procent de ervaring met de huisartspraktijk of het ziekenhuis. Nog eens 3 procent deels de ervaring met de arts. Naast de 1 procent die de review op Zorgkaart Nederland zetten, deelde nog eens 1 procent de ervaring ergens op het interview, maar is vergeten waar.

Op uitnodiging

Beoordelingen gingen vooral over de huisartsenpraktijk of het ziekenhuis (7 procent ), of over de behandelend arts (3 procent). De meeste patiënten die een beoordeling gaven, deden dit vooral op uitnodiging (61 procent). Slechts een klein deel hiervan (2 procent) liet online een beoordeling achter, bijvoorbeeld op de website van Zorgkaart Nederland (1 procent).

Uitersten

De meeste patiënten, namelijk 80 procent, liet een positieve recensie achter. Ongeveer één op de tien was neutraal over de behandeling. Nog eens één op de tien was negatief en één op de honderd was zeer negatief. Dit bevestigt volgens Nivel de hypothese dat beoordelingen vooral uitersten zijn in positieve en negatieve zin.