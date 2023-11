Zeer snelle zorginkoopafspraken Martini en a.s.r.

a.s.r. is een van de eerste zorgverzekeraars waarmee het Martini Ziekenhuis een contract voor 2024 heeft afgesloten. In oktober dit jaar plaatste het ziekenhuis een bericht op de site waarin stond dat het omzetplafond was bereikt en verzekerden van a.s.r. geen nieuwe afspraken konden maken in het Martini Ziekenhuis.

Dat bericht leidde tot kritische vragen van Tweede Kamerleden aan demissionair minister Ernst Kuipers. Kuipers beloofde de Kamer vervolgens een overzicht te geven van de voortgang van het inkoopproces voor 2024.

Twee partijen

Ook de Consumentenbond is het getreuzel van zorgverzekeraars bij de zorginkoop zat. Zorgverzekeraars Nederland stelde daarop dat het maken van contractafspraken de verantwoordelijkheid is van twee partijen: zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Situatie voorkomen

De verwachting van het Martini Ziekenhuis en a.s.r. is dat voor 2024 voldoende zorg is ingekocht om verzekerden bij a.s.r. het hele jaar te kunnen inplannen. Marieke van Kralingen, directeur Klant & Markt bij het Martini Ziekenhuis: “Natuurlijk is dit een inschatting, want we weten nog niet hoeveel mensen voor a.s.r. gaan kiezen en welke zorg zij nodig hebben. Maar we onderkennen beiden het belang van continuïteit van zorg; onze gezamenlijke inzet is dan ook om een situatie zoals die dit jaar is ontstaan, te voorkomen.”

