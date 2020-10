Zestig procent huisartsen ziet personeel uitvallen door corona

In bijna 60 procent van de huisartsenpraktijken vielen in de afgelopen week huisartsen en praktijkmedewerkers uit door ziekte en/of quarantaine. Gemiddeld ging het daarbij om 17 procent van het personeel. Dit blijkt uit een peiling van de LHV onder 2400 huisartsen. De LHV pleit voor de inzet van sneltesten.

In veruit de meeste gevallen konden collega’s de uitval vooralsnog opvangen. Ruim 20 procent van de praktijken bood echter noodgedwongen minder patiëntenzorg. Steeds meer huisartsen overwegen om sneltesten te gaan gebruiken om zichzelf en personeel snel te kunnen testen. Daarover is echter nog steeds veel onduidelijk.

Al weken in gesprek

“We zijn al weken in gesprek met het ministerie van VWS, RIVM en GGDGHOR over sneltesten”, zegt LHV-bestuurslid en huisarts Carin Littooij. “Gevalideerde testen moeten nu snel ter beschikking komen. Zodat huisartsen en hun medewerkers in de eigen praktijk getest kunnen worden en er direct duidelijkheid is over hun inzetbaarheid. We hebben elke zorgprofessional hard nodig om te voorkomen dat patiënten lang moeten wachten tot ze zorg krijgen.”

In andere zorgsectoren spelen vergelijkbare problemen. VWS heeft grote voorraden ingekocht. De LHV peilt vanaf nu elke twee weken onder een panel van huisartsen hoe de actuele situatie in de huisartsenpraktijk is.