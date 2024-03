Zeven zorgbestuurders verdienen meer dan de Wnt-norm

Sinds de inwerkingtreding van de Wet normering topinkomens (Wnt)-norm in 2013 heeft de ministerraad 22 keer een uitzondering gemaakt op deze wet. In de zorg hebben zeven bestuurders een hoger salaris gekregen dan de Wnt-norm voorstaat.

© Ivan Bajic / Getty Images / iStock

In de Wnt is geregeld dat inkomens van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector niet mogen uitstijgen boven een bepaald maximum. In deze wet is ook geregeld dat uitzonderingen mogelijk zijn. Medisch specialisten vallen niet onder de Wnt, waardoor de mogelijk bestaat dat zij meer verdienen dan deze norm. Als zij dan overstappen naar de functie bestuurder mogen ze het salaris houden, want uitzonderingen zijn mogelijk.

Kamervragen

Drie Kamerleden van GroenLinks-PvdA hebben demissionair minister Conny Helder in een Kamerbrief gevraagd of zij ervoor openstaat om de uitzonderingen van de Wnt-norm uit de wet te halen. Dit naar aanleiding van het jaarsalaris van 271.000 euro van de bestuursvoorzitter van het Maastricht UMC+, Helen Mertens, voorheen medisch specialist. Ter vergelijking: de voormalige minister van VWS, Ernst Kuipers, verdiende over hetzelfde jaar iets meer dan 180.000 euro. Mertens is een van de zeven uitzonderingen. Haar salaris werd in 2016 goedgekeurd door de toenmalige minister.

Complex aan factoren

Uit het antwoord van Helder blijkt niet dat ze mee wil gaan in het verzoek van de Kamerleden. Ze vindt dat er heel spaarzaam met de uitzonderingen wordt omgegaan, namelijk 22 keer op een totaal aantal van 35.000 topfunctionarissen. De beoordeling van de uitzonderingen hangt volgens Helder samen met ‘een complex aan factoren’. Bijvoorbeeld in een arbeidsmarktsituatie waarbij er geen kandidaat gevonden kan worden tegen het volgens de Wnt maximale bedrag.

Governancecode Zorg

De drie Kamerleden willen ook weten hoe de hoge declaraties van de raad van bestuur van het Maastricht UMC+ passen de Governancecode Zorg. In deze code uit 2017 staan zeven principes op basis waarvan bestuurders en toezichthouders hun werk moeten doen. Volgens Helder zijn hierin geen specifieke afspraken gemaakt over de hoogte van de declaraties. “Wel geldt in het algemeen dat de Governancecode Zorg stelt dat bestuurders en toezichthouders de maatschappelijke doelstellingen van de organisatie in acht moeten nemen”, aldus Helder in de Kamerbrief.

Ook geen veranderingen met declaraties

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat dus heel moeilijk te zijn voor bestuurders. 90 procent van de ziekenhuizen maakt het declaratiebeleid niet openbaar en toezichthouders grijpen niet in. Ook het openbaar maken van de declaraties zelf wordt weinig nageleefd. 60 van de 74 ziekenhuizen hebben zich er niet aan gehouden. Minister Helder zegt in een reactie op het onderzoek van Nieuwsuur ook op het gebied van declaraties niets te willen veranderen. Ze blijft bij zelfregulering via de Governance Code.