ZGT gebruikt nieuw elektronisch patiëntendossier

ZGT werkt vanaf vandaag met een nieuw elektronisch patiëntendossier (epd), HiX van softwareleverancier ChipSoft. Op 3 december sluit Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede zich bij het systeem aan. Het is de eerste keer dat twee ziekenhuizen gezamenlijk een epd inrichten.

Met de komst van het nieuwe epd is het een stuk eenvoudiger om gegevens van patiënten tussen beide ziekenhuizen sneller en beter met elkaar uit te wisselen. Hierdoor wordt de zorg voor de Twentse patiënt verbeterd. ZGT en MST werkten ruim anderhalf jaar samen aan de komst van het epd.

Samenwerking

“Veel artsen van de twee Twentse ziekenhuizen werken samen, licht ZGT-bestuurder Wolter Odding de keuze toe om samen te werken. “Bovendien komt het regelmatig voor dat een patiënt voor onderzoek en behandeling in beide ziekenhuizen komt. Nadat patiënten toestemming hebben gegeven, is inzage in dossiers door beide ziekenhuizen mogelijk. Dit komt de behandeling van een patiënt ten goede, omdat zorgverleners overal en op elk moment beschikken over de juiste en actuele gegevens.”

Efficiënter

“In de oude situatie moesten sommige patiëntgegevens vaak meerdere keren worden vastgelegd”, zegt MST-bestuurslid Hans den Hollander. “Dat gaat in het nieuwe epd allemaal veel efficiënter, daardoor is er minder kans op fouten en blijft er meer tijd over voor echt contact met de patiënt.”

Controle

Patiënten hebben door het nieuwe epd meer zicht en controle over hun eigen zorg. Via de online patiëntenportalen van MST en ZGT, die gekoppeld zijn aan het epd, kunnen ze zelf hun afspraken inzien of wijzigen. Ook kunnen ze digitaal herhaalmedicatie aanvragen.