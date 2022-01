ZGT haalt interim-bestuurder met verleden bij buurman MST

Het gaat om een benoeming op interim-basis. Vooralsnog hebben ZGT en Den Hollander zich voor een half jaar aan elkaar verbonden. Den Hollander was recentelijk op interim-basis actief als bestuurder bij MST, de andere grote ziekenhuisorganisatie in Twente. Beide partijen werken al langere tijd steeds intensiever samen en hoewel daar voorlopig nog geen sprake van is, lijkt een fusie in de toekomst tot de mogelijkheden te behoren.