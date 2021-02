Ziekenhuis Bravis begeleidt patiënten reumatologie op afstand

Om tijdens de coronapandemie toch medisch coaches in te zetten bij spreekuren op de polikliniek reumatologie, worden patiënten van het Bravis ziekenhuis met een app op afstand begeleid.

Sommige patiënten ervaren stress tijdens een medisch bezoek, waardoor de boodschap van de arts niet altijd goed over komt. Ook vergeten ze soms vragen te stellen. Om deze reden werkt het Bravis ziekenhuis met de medisch coaches, negen studenten geneeskunde die aangesloten zijn bij sociale onderneming MedGezel. De medisch coaches nemen verschillende ondersteunende taken op zich: ze bereiden patiënten voor op een gesprek met een arts, luisteren mee, en maken na afloop een verslag van het bezoek, meldt BN DeStem.

Beelbellen

Coaching werd bemoeilijkt door de pandemie waarin patiënten gevraagd wordt om alleen naar spreekuren te komen. Het Bravis ziekenhuis heeft dat opgelost met beeldbellen. Eerst bellen de coaches voor de afspraak plaatsvindt, het spreekuur zelf wordt vervolgens opgenomen en in beeld gebracht via een app, waarna verslaglegging en nabespreking plaatsvindt. Alles is volledig ‘privacyveilig’, benadrukt het Bravis ziekenhuis.