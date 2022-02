Ziekenhuis: door corona moeilijker medisch afval te verminderen

De coronapandemie maakt het lastiger om medisch afval in de ziekenhuizen te verminderen, meldt het Maasstad Ziekenhuis dinsdag. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waarschuwde eerder die dag voor de enorme hoeveelheid medisch afval die zich ophoopt tijdens de coronacrisis. De organisatie noemde injectienaalden, gebruikte tekstkits, lege vaccinflesjes en tienduizenden tonnen aan beschermende kleding.

Tijdens de eerste coronagolf werden er nog herbruikbare schorten ingezet, zegt het Maasstad Ziekenhuis. “Dat doen we nu niet meer vanwege het mogelijke risico op kruisbesmetting”, aldus een woordvoerster. “De huidige Covidrichtlijnen zijn strenger waardoor het moeilijker is om medisch afval te verminderen.”

WHO

In het rapport doet de WHO een aantal aanbevelingen om de hoeveelheid afval te verminderen: zo worden nu vaak handschoenen gebruikt bij het toedienen van een vaccin, terwijl dat niet in de richtlijnen staat. Ook raadt de organisatie aan om beschermingsmiddelen te maken die hergebruikt kunnen worden of die milieuvriendelijker worden afgebroken.

Klimaatakkoord

Het Maasstad Ziekenhuis sloot zich in januari samen met andere ziekenhuizen aan bij het Rotterdamse Klimaatakkoord. Bij de onderhandelingen daarover deelden de ziekenhuizen als Maasstad, Erasmus MC en Ikazia hun ervaringen met het verminderen van medisch afval.

Papier

Zo bedacht het Rotterdamse ziekenhuis dat het mogelijk was om ‘papier’, gemaakt van polypropyleen, van de operatiekamers apart in te zamelen. Daar zijn plastic kruisjes van gemaakt, die nu worden gebruikt om instrumenten op te plaatsen. Vroeger werden deze kruisjes apart ingekocht, maar door te recyclen is dat niet meer nodig.

Milieuorganisaties

Milieuorganisaties Nederland Schoon en Milieu Centraal zetten zich al langer in om zwervende mondkapjes en ander corona-afval op straat te verminderen. De woordvoerster van Milieu Centraal weet dat er in de ziekenhuizen gekeken wordt naar het verminderen van afval in de operatiekamers. Het afval van consumenten kan ook worden beperkt, denkt de woordvoerster.

Verpakkingsmateriaal

“Zo kan er misschien minder verpakkingsmateriaal gebruikt worden bij een antigeentest of is er minder materiaal nodig bij een zelftest”, aldus de woordvoerster. “Gezondheid gaat natuurlijk altijd boven afvalpreventie, maar we moeten ons wel afvragen of we slimme stappen kunnen zetten om ook de milieu-impact mee te nemen.” (ANP)