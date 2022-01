Rotterdamse ziekenhuizen starten samenwerking in lokaal Klimaatakkoord

Zorginstellingen en ziekenhuizen verbruiken samen veel energie, voedsel en grondstoffen. De sector is verantwoordelijk voor zo’n 7 procent van de totale Co 2 -uitstoot, wat leidt tot negatieve effecten voor de gezondheid van mens en milieu. “Ik ben blij dat de zes grote zorginstellingen in de stad de krachten bundelen voor de inzet van onze klimaatdoelen en zich hebben aangesloten bij het Rotterdams Klimaatakkoord”, reageert duurzaamheidswethouder Arno Bonte. De nieuwe klimaattafel is donderdagavond online gelanceerd.

Minder afval

De Rotterdamse ziekenhuizen gaan onder meer aan de slag met de productie van minder afval. De verwerking van medisch afval van operatiekamers is goed voor ongeveer 80 procent van de uitstoot van ziekenhuizen. Per jaar produceren de operatiekamers van ziekenhuizen in Nederland ongeveer 1,3 miljoen kilo medisch afval. Vooral in de vorm van operatielakens, medische instrumenten en mondmaskers die allemaal bestemd zijn voor eenmalig gebruik.

Inkoop

Maar er wordt bij de Klimaattafel Gezondheidszorg niet alleen gekeken naar het medisch afval zegt de kersverse tafelvoorzitter Cathy van Beek. “We gaan gezamenlijk kijken naar de duurzame inkoop van materialen en energie die onder andere op afdelingen in de acute keten zoals de operatiekamers, IC en spoedeisende hulp gebruikt worden, met als inzet meer hergebruik, minder afval en meer energiebesparing.” Daarnaast moet een gezamenlijke aanpak de transitie naar duurzamere energie verder versnellen. “Het uiteindelijke doel is het maken van concrete klimaatdeals om zo als Rotterdamse zorg de CO 2 -uitstoot in de stad te reduceren dat vervolgens ook weer gezondheidswinst oplevert”, aldus Van Beek, die de afgelopen vier jaar als kwartiermaker bij VWS pleitbezorger voor duurzaamheid in de zorg is.

Ook de aanpak van de verspilling van grondstoffen staat hoog de agenda van de nieuwe klimaattafel. “Ook daar is veel winst te behalen, zegt wethouder Bonte. “Als je ziet dat één dag IC-zorg gelijk staat aan 2000 kilometer autorijden, het gebruik van minstens 15000 liter water en ontbossing met een oppervlak van 200 vierkante meter, moeten we snel toe naar meer circulair werken. Dat vraagt om gezamenlijke oplossingen.”

Krachten bundelen

Peter Langenbach, voorzitter van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis kan zich helemaal vinden in de doelstellingen van het Rotterdams Klimaatakkoord en kijkt uit naar de samenwerking. “De deelnemende ziekenhuizen werken op dit moment ieder op hun eigen manier aan het verduurzamen van hun zorg. Binnen de Klimaattafel Gezondheidszorg van de gemeente Rotterdam gaan wij onze krachten bundelen door van elkaar te leren en elkaar te inspireren.”