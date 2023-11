Ziekenhuis en thuiszorg bieden oncologische zorg thuis in Noordoostpolder en Urk

Dit is mogelijk door een nauwe samenwerking tussen Antonius zorggroep in Sneek en de thuiszorg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). Antonius is in 2020 gestart met Toediening Thuis in de regio Zuidwest Friesland.

Ziekenhuiszorg thuis

De korte kuur of injectie die mensen krijgen, is ziekenhuiszorg die aan huis wordt geleverd. Teammanager Ronald van der Meer van Antonius: “De oncologieverpleegkundigen van ZONL leveren precies dezelfde zorg als in het ziekenhuis, alleen hoeft de patiënt er niet voor te reizen. De langdurende kuren moeten wel in ons ziekenhuis worden gegeven.”

Specialistische thuiszorg

Het MTH-team (Medische Technisch Handelen) van ZONL biedt de specialistische zorg thuis. Intussen is het team uitgebreid met drie oncologieverpleegkundigen en er zijn nog vier in opleiding. Marjan Seefat, manager van de specialistische thuiszorgteams van ZONL hoopt in de toekomst meer behandelingen in de thuissituatie te kunnen geven die nu nog in het ziekenhuis plaatsvinden. “Infuustherapie voor mensen met chronische ziekten, zoals reuma en MS, worden nog vaak in het ziekenhuis gegeven. Of pijnbestrijding met ketamine-infusen of aderladen.”