Ziekenhuis gemiddeld iets dichterbij

Nederlanders wonen gemiddeld 4,8 kilometer van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of de meest nabije buitenpoli vandaan, althans in 2023 over de autoweg gemeten. Dat is 400 meter dichterbij dan in 2008, stelde statistiekbureau CBS vast. Het komt volgens de organisatie doordat er wat meer buitenpoli’s zijn.

De afstand tot het ziekenhuis of de buitenpolikliniek verschilt wel sterk per gemeente. Wie in de Randstad woont, heeft de meeste ziekenhuizen of buitenpoli’s in de buurt, en ook in het midden van het land zijn deze voorzieningen meestal niet ver. Maar ook elders kun je geluk hebben: in Doesburg was de afstand 1,3 kilometer, net zo kort als in Wageningen. De inwoners van deze plaatsen zitten daarmee het dichtst bij een hospitaal of buitenpoli van alle Nederlanders.

Schiermonnikoog

In andere delen van het land kun je echter aardig ver weg zitten: op Schiermonnikoog zitten ze er met 57,5 kilometer het verst vandaan. Ook inwoners van Ameland, Terschelling en Vlieland, en op het vasteland die van Dantumadiel en Noardeast-Fryslân, zijn lang onderweg. “Ongeveer 76.000 Nederlanders wonen in een gemeente waar het 20 kilometer of meer reizen is naar het meest nabije ziekenhuis of buitenpoli”, constateerde het CBS.

Wie in een van de grensstreken woont, kan ook naar Duitsland of België, maar dat is niet meegerekend.

Huisartsenpost

Intussen is het voor Nederlanders nu gemiddeld iets verder reizen voor andere vormen van zorg, zoals de huisartsenpost. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde huisartsenpraktijk groeide naar 1,1 kilometer, aldus het CBS in januari gerekend over cijfers van 2022. In 2008, toen het statistiekbureau dit voor het eerst onderzocht, was het nog 900 meter.

Dit komt doordat de afgelopen jaren praktijken zijn verdwenen of kleinere posten zijn samengegaan op een plek die voor sommige klanten verder weg is. (ANP)