Zuyderland start campagne voor juiste route bij spoedzorg

Zuyderland start met een campagne om ervoor te zorgen dat in geval spoed, iedereen wordt geholpen op de juiste plek. Doel is dat iedereen de juiste keuze maakt in het geval van spoed. Kern van de campagne is ‘Spoedzorg nodig? Volg dan de juiste stappen’.

De acute zorg van Sittard-Geleen wordt vanaf 1 augustus deels verplaatst naar de SEH in Heerlen en deels naar afdelingen in Sittard-Geleen. “Om deze reden is het extra belangrijk om bij spoed de juiste stappen te volgen”, schrijft het ziekenhuis.

Zonder verwijzing

“Regelmatig melden zich mensen op een spoedafdeling zonder verwijzing’, merkt SEH-arts Erwin Bemelen. Zo’n verwijzing is altijd nodig en vanaf 1 augustus bovendien extra belangrijk, omdat patiënten in de regio tijdelijk niet voor spoedhulp doorverwezen worden naar de Acute Zorg Afdeling (AZA) in Sittard-Geleen. Die tijdelijke aanpassing van de spoedzorg in onze regio kondigde Zuyderland begin juli al aan.