Zuyderland sluit acute zorg Sittard-Geleen tot eind dit jaar

Zuyderland sluit de acute zorgafdeling op de locatie in Sittard-Geleen vanaf 1 augustus tot het eind van het jaar. Daarbij wordt de zorg deels verplaatst naar de spoedeisende hulp (seh) in Heerlen en deels naar andere afdelingen in Sittard-Geleen.

Het ziekenhuis ziet dat het steeds lastiger wordt om voldoende medewerkers te vinden. “De uitstroom van collega’s die met pensioen gaan of een nieuw avontuur aangaan is naar verwachting hoog door pensionering en nieuwe carrièrestappen”, aldus het ziekenhuis. “Echter, er komen niet genoeg nieuwe medewerkers voor terug. Dat voelen we iedere dag. Zeker op plekken waar we dag en nacht zorg bieden.”

Verwijzing

Het ziekenhuis merkt op dat inwoners direct naar het ziekenhuis rijden zonder verwijzing. Het ziekenhuis benadrukt daarom dat het belangrijk is om met de verdeling van de acute zorg over de twee locaties eerst een verwijzing te krijgen van een huisarts of ambulance. “Die weten namelijk precies waar u naartoe moet voor de juiste zorg. Dit is overigens niet nieuw, maar deze route geldt al heel lang in heel Nederland.”

Minister Daniëlle Jansen liet ondertussen weten de keuzes over de inrichting van de acute zorg en geboortezorg in het Zuyderland ziekenhuis over te laten aan de bestuurders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars.