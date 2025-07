Jansen sluit boek Zuyderland, moties afgedaan

Minister Daniëlle Jansen (VWS) laat de keuzes over de inrichting van de acute zorg en geboortezorg in het Zuyderland ziekenhuis over aan de bestuurders, zorgprofessionals en zorgverzekeraars. Jansen erkent het belang van goede geboortezorg in deze regio, maar benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de inrichting van zorg en personeelsbeleid bij de ziekenhuizen ligt.

Foto: WavebreakMediaMicro / stock.adobe.com

Lopende initiatieven en plannen moeten zorgen voor toekomstbestendige geboortezorg in de regio. De minister kan daarnaast geen directe aanwijzing geven aan individuele zorgaanbieders, waar door de Kamer om werd gevraagd. De vier ingediende moties in het debat over het Medisch Zorglandschap zijn daarmee afgehandeld, schrijft de minister in een brief aan de Kamer.

Masterplan personeel

Jimmy Dijk (SP) heeft in een motie gevraagd om samen met regionale partijen, de gemeente Heerlen en het ziekenhuis een masterplan op te stellen om voldoende medisch personeel aan te trekken voor het behoud van het geboortecentrum in Heerlen. Volgens de minister is het werven en behouden van personeel de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis, in overleg met regionale partners. Het ministerie van VWS ondersteunt daarbij via landelijk beleid tegen personeelstekorten.

Volgens de minister investeert het Zuyderland al in de arbeidsmarkt; er wordt actief personeel geworven via verschillende kanalen en er zijn programma’s voor behoud van medewerkers. Ook worden veel zorgprofessionals opgeleid. Samen met andere zorginstellingen in de regio is een transformatieplan ingediend dat inzet op collectief werkgeverschap, gezamenlijke werving en opleiding, en mobiliteit binnen de zorgsector.

Nationaal centrum voor geboortezorg

De minister gaat geen verkenning uitvoeren naar de oprichting van een nationaal centrum voor geboortezorg en innovatie in Parkstad Limburg, zoals gevraagd in een tweede motie van Dijk. De inrichting van het zorgaanbod is de verantwoordelijkheid van de ziekenhuisbesturen, schrijft de minister. Zij gaat deze wens wel overbrengen aan het ziekenhuis en de zorgverzekeraars, zodat het voorstel besproken kan worden in de regionale werkgroep.

Geen aanwijzing

Een motie van René Claassen (PVV) vraagt om een aanwijzing op basis van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) om de acute zorg en geboortezorg in Heerlen te behouden. De minister wijst deze motie af, omdat artikel 7 WMG geen aanwijzing aan een individuele zorgaanbieder toestaat.

De wet biedt alleen ruimte voor algemene aanwijzingen aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en niet aan specifieke ziekenhuizen zoals Zuyderland. De motie is daarom juridisch niet uitvoerbaar. Wel werkt het Zuyderland ziekenhuis aan een plan voor de geboortezorg na 2030. Dit plan wordt ontwikkeld in samenwerking met een werkgroep en moet in de tweede helft van 2026 klaar zijn.

Behoud van zorgpersoneel

Een tweede motie van Claassen vraagt om een plan voor werving, flexibel opleiden en flexibele inzet van zorgpersoneel, in samenwerking met Zuyderland, de provincie Limburg en onderwijsinstellingen. De minister verwijst naar de bestaande initiatieven waarin al wordt samengewerkt aan deze doelen. De minister beschouwt deze motie dan ook als afgedaan, omdat de gevraagde acties al in gang zijn gezet.